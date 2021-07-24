طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون امتحان التاريخ غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ غدآ، بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالبًا/ طالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبًا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبًا/ طالبة.

وأدى 392 ألفًا و863 طالبًا/ طالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "الفيزياء"، وذلك في اليوم التاسع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة مراعاة الدقة عند توزيع أسئلة "تراجم" مادة الفيزياء؛ وكذلك البابل شيت، وشدد حجازى علي أن الملاحظين داخل اللجان مسئولون عن دقة بيانات الطلاب سواء كود الامتحان، أو رقم الجلوس.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلي جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء، وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (20) حالات غش منهم حالة واحدة نشر، و(19) حالة غش وهم:

- ضبط الطالب "ع.م.ا" بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة موبايل تصوير ونشر على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.ص.ا" بإدارة شمال السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر ، ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ع.ع.م" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازة تابلت، ومحاولة الغش.

- ضبط روتر على سور المدرسة تم وضعه من قبل ولى أمر الطالب "م.ع.ش" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا، وتم تحرير محضر لوالد الطالب من قبل الشرطة وذلك قبل بدء الامتحان.

- الطالب "خ.ش.ص" بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج نظرًا لضبط تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على الانستجرام.

- الطالبة "س.م.ع" بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج نظرًا لضبط تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على الانستجرام.

- الطالب "ا.م.ع" بإدارة المراغة بمحافظة سوهاج نظرًا لضبط تابلت مهكر، واستقبال إجابات الامتحان على الانستجرام.

- الطالب "ا.ا.م" بإدارة غرب المحلة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت مهكر، وشريحة داخلية.

- الطالبة "ا.ع.م" بإدارة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط تابلت مهكر به شريحة داخلية، استقبال إجابات للامتحان علي التليجرام.

- الطالب "ا.ا.م" بإدارة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالبة "ن.م.ع" بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازة محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "ا.م.ع" بإدارة قويسنا بمحافظة المنوفية نظرًا لتمزيق ورقة البابل شيت.

- الطالب "ع.ع.ا" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لمحاولة الغش بالتابلت.

- الطالب "ا.ع.م" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لمحاولة الغش بالمحمول.

- الطالب "ا.ع.ع" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا محاولة الغش بالمحمول.

- الطالب "ا.م.ر" بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجى وتم رصده.

- الطالب "ع.ا.ص بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجى وتم رصده.

- الطالب "ش.م.ر" بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازة تابلت مهكر واستقبال إجابات من رقم محمول خارجى وتم رصده.

- الطالب "م.ر.ع" بإدارة أشمون بمحافظة المنوفية نظرًا لحيازة حيازة محمول ومحاولة الغش.

- الطالب "ي.ا.ا" بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نظرًا لمحاولة الغش بالتابلت.

وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغ بوفاة الطالبة "م. م. ع" بمحافظة المنوفية وذلك قبل بدء الامتحان وجاء التقرير الطبي هبوط حاد في الدورة الدموية.