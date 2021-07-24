لميس الحديدى: مسرحية كوكو شانيل لـ شريهان «نقلة غير مسبوقة»

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها الشديدة بعد مشاهدتها لعرض مسرحية “كوكو شانيل” للفنانة شريهان والذي انطلق عرضه بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

وقامت لميس بمشاركة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر قائلة: “نقلة مسرحية غير مسبوقة تضع المسرح المصري في مكان جديد يضاهي المسارح العالمية إخراجا وإنتاجا وتأليفا، وحركة وديكور ودقة التفاصيل مبهرة، أما الأيقونة شريهان فالغياب زادها ألقا ووهجا.. هذه شريهان أخرى في مكان فريد تصنع من المعاناة فن”.