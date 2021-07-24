«البرهان» يهنئ السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ثورة 23 يوليو متمنياَ للشعب المصري مزيداَ من التقدم والتطور والنماء.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن اعتزازه بما يربط البلدين، من أواصر الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد البرهان حرص السودان الراسخ، على العمل مع الشقيقة مصر، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

مباحثات مصرية سودانية مستمرة

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور صديق تاور، استقبل بمكتبة منتصف الشهر الجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، السفير حسام عيسى.

وقال السفير حسام عيسى، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وصولاً لمرحلة التكامل المنشود.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أهمية الاستفادة القصوى من المنح الدراسية التى يقدمها الأزهر الشريف للسودان خلال العام الدراسي الحالى والتي يبلغ عددها ٢٢٠ منحة، تشمل البكالوريوس والمعاهد الأزهرية والدراسات العليا.

وأشار السفير حسام إلى أن اللقاء بحث سبل معالجة ومجابهة أي مشاكل وعقبات تواجه الجاليتين السودانية والمصرية في البلدين عبر الإجراءات والقوانين الخاصة بذلك، قائلا: "اتفقنا على اتخاذ خطوات مهمة في هذا الصدد في إطار المصلحة المشتركة".