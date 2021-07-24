السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس البحوث الزراعية يتابع سير العمل في قطاعات المركز

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

كلف السيد القصير وزير الزراعة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم الخدمات للمزارعين والمرور على قطاعات مركز البحوث الزراعية وتقديم خدماته من خلال المركز.

ومر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على قيام كل جهة بتقديم خدماتها.

وتفقد الدكتور محمد سليمان رئيس المركز المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وتابع قيام المعمل بتقديم خدماته لتحليل الملوثات بها وإصدار شهادات نتائج التحاليل واستقبال العينات.

رئيس البحوث الزراعية يتابع سير العمل قطاعات المركز ومتبقيات

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