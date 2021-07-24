الحماية المدنية تسيطر على حريق مركب نيلي في الجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مركب نيلي بشارع النيل بمنطقة الجيزة نشب منذ قليل مساء اليوم.

وسرعان ما توجهت سيارات المطافئ لمكان الحريق للسيطرة عليها، كما تم فرض حواجز أمنية محيط مكان الحريق وانتشر رجال الأمن من الشرطة والجيش، بجانب سيارات الإسعاف والشرطة.

ونشب منذ قليل حريق فى باخرة سياحية بشارع النيل في الجيزة.

وتلقت الحماية المدنية بالجيزة بلاغا باندلاع النيران في أحد المطاعم النيلية بالجيزة ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية المدعومة بعدد من سيارات الإطفاء من السيطرة على النيران التى اندلعت فى مركب نيلى ثابت «غير متحرك» أمام فندق فور سيزون بالقرب من كوبرى الجامعة فى شارع النيل بالجيزة وحتي الأن لم يتم معرفة سبب الحريق.

وتم الدفع بـ3 لنشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها.