إغلاق شارع النيل السياحى وتحويلات مرورية بسبب حريق باخرة نيلية فى الجيزة

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع النيل السياحي بمحيط حريق الباخرة السياحية وأسفل كوبري الجامعة.

وحولت الخدمات المرورية الطريق باتجاه نفق النهضة ثم السير في شارع شارل ديجول أو العودة مرة أخرى إلى شارع النيل السياحي عقب المرور من نفق النهضة.

وتمكنت وحدات الدفاع المدني في الجيزة من محاصرة ألسنة النيران في حريق باخرة سياحية بشارع النيل السياحي في الجيزة.

وتستكمل وحدات الدفاع المدني عمليات الإطفاء للسيطرة على الحريق تماما وإجراء عمليات التبريد.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الباخرة السياحية في شارع النيل السياحي.

كما تم الدفع بـ3 لانشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها.

وكان حريق هائل شب في باخرة سياحية على نهر النيل في الجيزة.