القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى يزور الجزائر والمغرب والكويت

يبدأ جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي اليوم السبت، جولة عربية تشمل الجزائر والمغرب والكويت وتستمر حتى 29 يوليو الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هود سيتوجه إلى الجزائر أولا، حيث يجتمع مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي.

وأضاف أن المسئول الأمريكي سيسافر بعد ذلك إلى المغرب، حيث سيلتقي مسئولين حكوميين مغاربة وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني كما سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية في الرباط.

وقال المتحدث إن هود سيتوجه من هناك إلى الكويت، حيث ينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رحلته إلى المنطقة.

وفي وقت سابق.. زار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط الثلاثاء ليبيا حيث أكد على دعم الولايات المتحدة للسلطات الانتقالية الجديدة، وذلك خلال لقائه في طرابلس رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. وشدد جوي هود على أهمية بناء "ليبيا سيدة ومستقرة وموحدة بدون تدخل أجنبي".

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط الثلاثاء دعم واشنطن للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، وذلك خلال لقاء عقده في طرابلس مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وصرح جوي هود في مؤتمر صحفي مشترك مع نجلاء المنقوش: إن "هدف الولايات المتحدة هو ليبيا سيدة ومستقرة وموحدة بدون تدخل أجنبي". مضيفا "الولايات المتحدة تعارض أي تصعيد عسكري وأي تدخل عسكري أجنبي. نحن نعارض المقاتلين الأجانب في ليبيا".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن ثمة 20 ألف مرتزقة ومقاتل أجنبي في ليبيا. وهم يتوزعون على مجموعات عدة ومن جنسيات مختلفة بينهم روس وتشاديون وسودانيون.

كما قال المسؤول الأمريكي: "نحض كل الأطراف، الليبيين والأجانب، على تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل. هذا يشمل سحب كل القوات العسكرية الأجنبية".