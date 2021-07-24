السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الدفع بـ3 لانشات و5 سيارات إطفاء لإخماد حريق باخرة سياحية في الجيزة

حريق باخرة سياحية
حريق باخرة سياحية

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق باخرة سياحية في شارع النيل.

وتم الدفع بـ3 لانشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع امتدادها.

واندلع حريق هائل في باخرة سياحية على نهر النيل بالجيزة.

حريق باخرة سياحية 

وتلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري عباس.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن الجيزة عن أن الحريق اندلع في سطح الباخرة السياحية وامتد للطابق الثالث بها.

وتحاول قوات الإطفاء والإنقاذ النهري في الجيزة السيطرة على الحريق.

حريق باخرة سياحية 

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوحدات مرورية لتسيير حركة المرور في شارع النيل.

 

حريق باخرة سياحية 

 

 

حريق باخرة باخرة سياحية شارع النيل الجيزة الإدارة العامة للحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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