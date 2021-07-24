أمريكا: 33% من السكان يعيشون فى مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال كورونا

قالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن 33 المائة من السكان في البلاد يعيشون في مجتمعات ذات مستويات عالية من انتقال فيروس كورونا.

وأضافت الهيئة - حسبما نقلت قناة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت- أن 20 ولاية أمريكية قد أتمت بشكل كامل تطعيم نصف سكانها على الأقل، وأن متحور كورونا (دلتا) شكل 65% من الإصابات مؤخراً في أنحاء الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء انتشار المرض العام الماضي بلغ حتى الآن حوالي 34.4 مليون شخص.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.