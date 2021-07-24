السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يفتتح مقر أمانة الحزب بأسيوط

حماة الوطن يفتتح
حماة الوطن يفتتح مقر الحزب بأسيوط

افتتح حزب حماة الوطن مقر أمانة الحزب بمحافظة أسيوط باحتفالية كبرى فى ظل فعاليات الاحتفال بثورة ٢٣يوليو ، تحت رعاية جلال الهريدي رئيس الحزب، وأسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم.

شارك في الاحتفال لفيف من أعضاء النواب والشيوخ والأحزاب المختلفة كان على رأسهم ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن والنائب محمد فهمى صالح أمين حزب الشعب الجمهورى والنائب يحي كدوانى والنائب حسام حلمى ماضى والنائب الحسينى جلال والنائبة نشوى رائف والنائب احمد حسين جودة والنائب محمد حمدى دسوقى والنائب احمد الشناوى ونائب مجلس الشيوخ المهندس مجدى سليم وقيادات الحزب بالمحافظة.

وتوجه الدكتور احمد العطيفي امين عام التنظيم بالحزب،  بالتهنئة والتحية لجيش مصر العظيم بمناسبة الذكرى ال ٦٩ لثورة يوليو والتي ضرب فيها جيش مصر العظيم أروع الأمثلة لإنحيازه للشعب وذلك على مر التاريخ مرورا بثورة يناير وثورة الشعب في ٣٠ يونيو".

ووجه تحية شكر واجبة للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي عزز دعائم التعددية الحزبية، مؤكدا أن مصر في عهده تعيش حالة من حالات التناغم السياسي والحزبي مما سيعود بنتائج إيجابية على الوطن والمواطنين

كما وجه العطيفي التحية للشرطة الباسلة عيون الوطن الساهرة للتضحيات التي تقدمها لحفظ الأمن.

وأكد العطيفي أن الحزب يسير بخطى ثابته لتنفيذ خطط الرئيس للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ودور الشباب فى الجمهورية الجديدة.

كما حضر القيادات الدينية المسيحية للمشاركة فى الحفل وفد من الأنبا يؤانس اسقف ايبراشية اسيوط وتوابعها للأقباط الارثوذكس بقيادة الأب عاموس ووفد من الأنبا كيرلس مطران الكاثوليك بأسيوط بقيادة الأب توماس والقس متى شفيق مدير مكتب التنمية الأبراشى بمطرانية الكاثوليك بأسيوط ومؤنس منير مدير مدرسة السلام المتطورة وحضر الشيخ سيد عبد العزيز الامين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط واستقبل مقر الحزب التهانى بباقات الورد من القيادات التنفيذية والإمنية للافتتاح.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمه محمود معوض مدير أدارة أسيوط التعليمية وأمين مساعد الحزب وأتبعها كلمة النائب مصطفى بدران أمين الحزب.

وأستمر الحفل بعرض أفلام وثائقية حول أنشطة الحزب والارتقاء بالعمل الحزبي فلا حياة سياسية في مصر بدون تواجد لأحزاب قوية وتأهيل الكوادر الفاعلة من الشباب والتواجد فى الشارع والسعي نحو فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين لبحث سبل التنمية فى المحافظة والنهوض بها على جميع المستويات إلى جانب حل مشاكل المواطنين وانتهى الحفل بعرض للأغانى الوطنية لأحياء ذكرى 23 يوليو بفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط.

حزب حماة الوطن ثورة ٢٣يوليو الفريق جلال الهريدي ٣٠ يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي التناغم السياسي والحزبي الجمهورية الجديدة

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