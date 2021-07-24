السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي

الدفعة الأولى من
الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي بواقع ٤ أطنان، لتوزيعها في أنحاء المحافظة على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.


جاء ذلك بحضور صاحب الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية. 
وقد تم تسليم لحوم الأضاحي لإدارات ( شرق - وسط - الرمل - الجمرك - محرم بك).


هذا وقد شدد الشيخ خشبة على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع والتي من أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم،  فضلًا عن عدم تصوير أحد عند التوزيع، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


وكان قد أكد الشيخ محمد خشبة، أن وزارة الأوقاف أعلنت أن مديرية أوقاف الإسكندرية احتلت المركز الثاني في بيع صكوك الأضاحي على مستوى المحافظات بعد محافظة القاهرة، مشيرًا إلى عملية بيع الصكوك مستمرة حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.

وأشار إلى أن الإسكندرية قد حققت المركز الثاني في بيع الصكوك العام الماضي، بعدد ٦١١٩ صكا، مؤكدًا أن المديرية تجاوزت عدد مبيعات العام الماضي.

 

وأوضح أنه يتم توزيع اللحوم بجميع مناطق الإسكندرية شرقًا وغربًا على جميع المحتاجين بالمناطق النائية، بالإضافة إلى التوزيع بالمؤسسات الخيرية والجمعيات من جمعية المكفوفين، والمجلس القومي للمرأة، والملاجئ والمستشفيات، التضامن الإجتماعي، والحالات الخاصة بالجمعيات والأرامل والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، موجها الشكر لأهالي الإسكندرية بالشكر وثقتهم في مشروع صكوك الأضاحي.

أوقاف الإسكندرية الأسر الأولى بالرعاية لحوم الأضاحي الدفعة الأولى صكوك الأضاحي الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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