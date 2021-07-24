الإمارات ترسل إمدادات طبية إلى رواندا وإندونيسيا لمواجهة كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم السبت، طائرة إمدادات عاجلة إلى رواندا تحمل على متنها 9 أطنان من التجهيزات والمواد الطبية تضم أجهزة فحص وأجهزة تنفس ولقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الإماراتي لدى رواندا هزاع محمد خرصان القحطاني- وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- إن رواندا تعد من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمواجهة جائحة كورونا؛ إذ تم إرسال طائرة خلال شهور يونيو 2020 حملت على متنها أربعة أطنان من الإمدادات الطبية دعما للقطاع الطبي ونحو 4 آلاف من العاملين في القطاع.

وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متناميًا في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، وذلك تجسيدًا للعلاقات الوثيقة التي تمتد بينهما لأكثر من أربعة عقود.

وفي السياق، أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 56 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية إلى إندونيسيا تحتوي على أسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس وجرعات من لقاحات كورونا ومستلزمات طبية وقائية متنوعة، في إطار دعم الجهود الوطنية في إندونيسيا للتصدي للجائحة.

وقال السفير الإماراتي لدى أندونيسيا، عبدالله سالم الظاهري، إن الإمارات وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة تعكسها الاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طائرة تحمل 20 طنًا من المواد الطبية خلال أبريل 2020 لدعم الأطقم الطبية والعاملين بخط الدفاع الأول وتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.