توفيق عبدالحميد: تغريدة «اقعد في البيت» مزورة وليس لي حساب على «تويتر»

أعرب الفنان توفيق عبد الحميد عن استياءه الشديد لما تداول عنه خلال الساعات الماضية بانه لم يعرض عليه المشاركة في أي عمل، إضافة إلى غضبه بعدما وصفه البعض بأنه مغمور، مؤكدًا أنه كلام ليس له أساس من الصحة.

ونفى عبد الحميد، لـ “الدستور” ما تداول من خلال حساب على موقع التدوينات الصغيرة تويتر والذي جاء فيه: “أنا بعد العمر ده كله يتقالي محدش يعرفك واقعد في البيت”، مؤكدًا أنه حساب وهمي ومزيف فليس له أي حساب خاص على تويتر: “أنا عمري ما كان ليا حساب على تويتر لا زمان ولا دلوقتي ولا هيكون، وتعاملي مع التكنولوجيا بسيط”.

أضاف توفيق عبد الحميد أنه ليس له أي حساب على مواقع التواصل حاليًا، حيث كان يملك حساب واحد فقط، على فيس بوك، لكن نظرًا لما يجده دائمًا من أخبار غير صحيحة فقرر إغلاقه منذ أيام قليلة: “ماليش غير صفحة واحدة لما حبيت افتحها من كام يوم فوجئت من كم الصفحات اللي معمولة باسمي وهي مش بتاعتي، بس لما لقيت كلام كتير وناس داخلين يسألوني إنت ده بجد ولا منتحل شخصية قررت أجمدها من 3 أيام عشان أصلا ماليش في حوارات السوشيال”.

وعن الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية قال إنه كان يشاهد بعض الفيديوهات الخاصة بالرياضة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وبمحض الصدفة وجد فيديو يحمل اسمه: “قاعد في أمان الله لا بيا ولا عليا بفتح أتفرج على مباريات على يوتيوب عشان بحب أتابع لقيت فيديو عليه اسمي قولت افتحه أشوفه عن إيه لقيت واحد قاعد بيألف قصة غريبة وغير منطقية عن إني قررت أقلب عربيتي أوبر وفي مرة ركبت معايا الفنانة ياسمين صبري ومكتشفتش ده ولا هي كمان غير في نص الطريق وقالتلي إيه وصلك لده قولتلها إنتي واللي زيك واحتد الكلام ما بينا ومسكتش على كدة لا ده كمان إن هي في الآخر اديتني 500 جنيه روحت أنا قولتلها لا مبقبلش وده ضحكني جدًا، واستغربت قولت ايه اللي يخلي واحد يقعد يعمل سيناريو زي ده عليا”.

تابع “من الطريف كمان إن في ناس أخدت كلام من استضافتي في برنامج صاحبة السعادة أما كنت بحكي عن أني فكرت أقلب عربيتي تاكسي وانا في وقت كنت فيه في عنق الزجاجة، راح أخد الكلام تقريبا من غير ما يكمل الحوار وألف إني محتاج فلوس فقررت أقلب عربيتي تاكسي وأخدت اجرتها أتبرع بيها لمستشفى أبو الريش طب إزاي هكون محتاج وهتبرع يعني لو مشينا على كلامه، بس اللي ميعرفهوش إني كنت بتكلم على فترة كانت سنة 1990 والحمد لله مرت بسلام وبقالي فترة كبيرة مش بركب عربيتي بسبب الانزلاق الغضروفي اللي عندي”.

واختتم توفيق عبد الحميد كلامه: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد فاضي بيفضل يألف كلام، أنا قاعد في حالي والحمد لله في نعمة وقاعد في بيتنا بمزاجي، والله أعلم بنية اللي بيفضل يألف كلام مش صح وبيعمل شائعات ممكن يكون هدفه أنه ياخد لايكات ومشاركات بس مش على حساب غيره يعمل كده”.