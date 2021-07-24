السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب محامي سوهاج يتراجع عن استقالته بعد تواصل رجائي عطية معه

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن عادل أبو الشباب، نقيب محامي سوهاج، عودته إلى منصبه بتراجعه عن الاستقالة التي أعلنها في وقت سابق.

وقال أبو الشباب في بيان السبت: "نزولاً على رغبتكم جميعا إخوتي الزملاء الكرام المحامين سوهاج الذين شرفوني وهاتفني العديد منهم وتدخل النقيب العام رجائي عطية لاتصاله بي واعضاء النقابه العامه ولزاما علي شخصي ان اكون في خدمة زملائي فقد ازيل الخلاف فيما بين الاخوه الزملاء بالمجلس.

وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين بسوهاج اجتماعا، برئاسة يسري القاضي وكيل النقابة، لبحث استقالة النقيب عادل أبوالشباب، وعدد من الملفات التي تخص الجمعية العمومية.

وأكد المجلس، رفض البيان الصادر من النقيب ورفض العبارات التي مست المجلس ورفض تنحي النقيب والتمسك بوحدة المجلس نقيبا وأعضاء.

كما قرر مجلس النقابة، عقد اجتماعاته بصفة دورية وطرح جدول اجتماعاته على الحضور، وكذلك مناقشة امر التعاقد مع المستشفيات وأوصى المجلس بضرورة توسيع التعاقد مع المستشفيات واليدليات تحقيقا لرغبة الجمعية العمومية.

نقيب المحامين نقابة المحامين التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي رجائي عطية الجمعية العمومية

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يوليو ويونيو

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