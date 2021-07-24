محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشواطئ

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتحذر محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على الإنتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

وأشار جمال إلى استمرار رفع شواطئ الإسكندرية للرايات الحمراء تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر وهذا طبقاً للإشارات الحديثة، لافتاً إلى أن هناك خلط لدي المواطنين بين الحمراء والسوداء التي كانت تستخدم سابقاً.



وكانت قد أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مياه شاطئ ستانلي من المصطافين أمس الجمعة، نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر.

جاء ذلك نظرا للطبيعة الجغرافية للشاطئ والذي يشكل نتوء (جونة) تندفع خلالها الأمواج بقوة كبيرة بتركيز كبير في مواجهة ضيقة من المساحة الرملية مما ينتج عنها قوة في الإرتداد وسحب المواطنين لداخل المياه بسرعات عالية، وسيتم منع السباحة بالشاطئ حتى استقرار الأوضاع.

كما أهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة المواطنين تفهم الأمر والإلتزام بالتعليمات والتعاون مع إدارة الشاطئ حفاظا على حياتهم.



ورفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء، اليوم الجمعة، تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، مع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، وتم الاستعانة بمعدات «الجيت سكى» للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع و المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.