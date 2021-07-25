الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مروان خوري ينفي زواجه.. ورواد السوشيال: «انشالله بتتهنوا»

مروان خوري
مروان خوري

نفى الفنان اللبناني مروان خوري احتفاله بزواجه مساء أمس الجمعة بعد تداول أخبار تفيد ارتباطه عقب ظهور صور وفيديوهات له من الاحتفال مع حبيبته.

كتب خوري، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" أنه لم يتزوج بعد، مشيرا إلى أن بعض الأصدقاء أقاموا سهرة بالأمس على شرف خطيبته.

وكتب الفنان اللبناني: "أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم اتزوج رسمياً بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع المنشور الخاص بالفنان مروان خوري، ولاقي المنشور الذي نشره الفنان مروان خوري عبر صحفته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" الكثير من التعليقات، فكتبت نهال إسماعيل من متابعي الفنان مروان خوري عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام" قائلًة: "مبروووك انشالله بتتهنوا"، وعلّقت فاتن علي من روّاد السوشيال ميديا وجمهور الفنان مروان خوري على الفيديو الذي نشره، فكتبت قائلًة: "ما شاء الله ايش هالجمال والطعامة"، الأمر لم يختلف كثيرًا في تعليق حساب يحمل اسم كيلوباترا، فكتبت قائلًة: "الف مبروك قمر هالعروس".

كان مروان خوري أكد أنه يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، موضحا أنها ليست من معجبينه ولكنها تفهمه وتفهم موسيقته.

وحكى مروان خوري في لقائه ببرنامج "لهون وبس" أنه يعيش قصة حب مع فتاة من "غير دين"، وأنه سيتزوج مدنيا، وأكد مروان خوري أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته "من غير دين" متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.

مروان خوري
مروان خوري
مروان خوري زواج نفي الفنان الفنان مروان خوري

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