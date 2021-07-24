بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 3 أشخاص، السبت، جراء تصادم سيارتين في منطقة سملا بطريق الإسكندرية مطروح وتم نقلهم إلى مستشفي مطروح العام.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: " خالد عبدالمنعم حسين، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، محمد صبري عبدالعزيز، 73 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى كدمات وسحاجات بالجسم، ابتسام عبدالله محمد 70 سنة، مصابة بكدمات وسحاجات بالجسم".

وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.