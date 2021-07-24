السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

جثة
جثة

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل العثور على جثة راقصة من جنوب شرق آسيا داخل عقار سكني بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة. 

وأشار المصدر إلى أن هناك شبهة في تعاطيها مواد مخدرة أدت إلى توقف عضلة القلب، ما أدى إلى مصرعها وسقوطها بجانب مدخل شقتها أمام الأسانسير وعقب إجراء الكشف المبدئي عليها لم يتم العثور على آثار اعتداء عليها. 

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما كشفت معاينة الأجهزة الأمنية لجثة سيدة متوفية داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول أن الجثة لراقصة أجنبية.

وأضافت المعاينة أن الجثة تعود لفتاة تحمل جنسية دولة جنوب شرق آسيا وعمرها 26 سنة، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة.

وأشارت المعاينة إلى أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وعثر عليها بجوار أسانسير بالطابق الخامس الذى عثر على جثتها بداخله ويقوم رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة راقصة عقار التجمع الاول

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يوليو ويونيو

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