السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. استئناف محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى

حسين الجمال
حسين الجمال

قال حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، إنه سيتم استئناف محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى، في تمام الواحدة من مساء غد بقاعة اتحاد عمال مصر.

أضاف الجمال أن محاضرة الغد ستعقد لمحامي ومحاميات الجدول العام بنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة،  تحت عنوان “أحكام الشيك علما وعملا” ويلقيها الدكتور محمد علي.

فيما قال عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان إن الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية من الشركة المتعاقد معها والمعلن عنها في وقت سابق متاح حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

أوضح سليمان، في بيان، السبت، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنيه، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه سليمان إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية.

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يوليو ويونيو

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