أسيوط تستعد لانطلاق مبادرة «مصر بلا غرقى»

تستعد محافظة أسيوط لانطلاق وقائع مبادرة «مصر بلا غرقي» التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وستستضيفها يوم 28 يوليو بمناسبة اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق.

وقال الدكتور مؤمن طه أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تخصص رياضات مائية ومنسق مبادرة «مصر بلا غرقى» بمحافظة أسيوط، إن المحافظة تعاني من قلة إنشاءات حمامات سباحة فهي أقل محافظة على مستوى الجمهورية بها حمامات سباحة، وهذا يدفع الشباب إلى اللجوء للمسطحات المائية غير الأمنة وغير ملائمة للسباحة كنهر النيل وغيرها التي تتسبب في مخاطر جمة للشباب وتؤدي كثيرًا لغرق الشاب وفي بعض الأحيان من يحاول إنقاذه.

وأوضح منسق مبادرة «مصر بلا غرقى» أن المبادرة تستهدف توعية المجتمع والأفراد بمختلف فئاته وأعماره بالغرق وكيفية إسعاف الغريق وتقديم المساعدات الأولية لحين وصول المساعدة الطبية، وسيتم خلال اليوم شرح أنواع الغرق وأشكاله وأشكال الإنقاذ والإسعافات الأولية للمصاب وأنواع الإصابة وكيفية التعامل حسب كل نوع إصابة، كما أننا نستهدف من خلال المبادرة تدريب المنقذين وتأهيلهم لأدوات الإنقاذ، كما سيتم تنظيم ندوات تثقیفیة توعویة للمواطنین وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق لتوعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ والحد من حوادث الغرق.

وأشار منسق المبادرة إلى أن محافظة أسيوط بها حالات غرق كثيفة وبها عدة نقاط مائية تشهد حالات غرق بشكل مستمر وجميعها على ضفاف النيل بمجرى الترعة الإبراهيمية والترع الفرعية خاصة في مناطق القناطر والمراسي النيلية، حيث يلجأ بعض الشباب إلى النزول في مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتهم الترفيهية من السباحة بسبب قلة إنشاء حمامات السباحة.

وأوضح أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ هو المسئول عن تدريب المنقذين والمسعفين، وأن مبادرة الشباب والرياضة هي الأولى من نوعها، وهذا دليل على أن جميع الأجهزة تعمل لخدمة المواطن.