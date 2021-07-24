التحريات تكشف سبب اشتعال النيران بسيارة في التجمع الأول

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة أن حريق محرك سيارة أدى إلى تفحمها بالكامل عقب اصطدامها برصيف شارع المجمع الأول.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شبّ بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسياراتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.