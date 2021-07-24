«المنفى» يتمسك بتوحيد المؤسسات الليبية ودعم مشروع المصالحة الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، حرص المجلس على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف والتمسك بالانتخابات.

كما شدد محمد المنفي على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي أعيان وحكماء منطقة البطنان، بحضور عميد بلدية طبرق؛ لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

واستمع رئيس المجلس الرئاسي إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسئولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في وقت سابق اليوم، بأن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى أمس الموافق 23 يوليو الجاري قد بلغ 2,430,470 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 50,23% من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 23 يوليو قد ارتفع بمعدل 90,374 ناخبًا، بعد أن كان قد ارتفع في 22 يوليو بمعدل 68,244.

بدء تسجيل الناخبين في ليبيا

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، قد أعلن الأحد الموافق الرابع من يوليو الجاري، عن بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقًا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.

وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.

وبحث رئيس المفوضية، مع المبعوث الدولي لدى ليبيا، يان كوبيتش، التحضيرات والاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.