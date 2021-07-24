السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محمد صلاح يترأس حملة نظافة بحى شرق أسيوط (صور)

حملات النظافة ورفع
حملات النظافة ورفع الإشغالات

ترأس العميد محمد صلاح، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة موسعة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات بعدد من شوارع حي شرق مدينة أسيوط وكنس الشوارع وغسيل الكورنيش.

جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (3)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 

واستهدفت الحملة رفع جميع المخلفات وأكوام القمامة من بعض الميادين والشوارع الرئيسية بالحي باستخدام معدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من المعدات.

جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (4)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 

جاء ذلك بمشاركة أيمن محروس، رئيس حى شرق أسيوط وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وطاهر علي، مدير جهاز تجميل مدينة أسيوط ومسئولى الإشغالات والنظافة بالحي.

جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (7)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 

وقد أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار واستكمال تنفيذ حملات النظافة والتطوير بمختلف الأحياء والمراكز ورفع كفاءة جميع الأنفاق؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (9)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 

وشدد على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (13)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 
جملة نظافة مكبرة للسكرتير المساعد (10)
حملات نظافة ورفع الإشغالات 
اسيوط محافظة إشغالات الاسواق عيد الأضحى محافظ أسيوط كورنيش النيل محافظة أسيوط اللواء عصام سعد رفع كفاءة الشوارع منظومة النظافة حملات النظافة الشوارع والميادين

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