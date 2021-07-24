بعد غياب سنوات.. أحمد مكي يعود بـ«الكبير أوي 6» رمضان المقبل

حقق الفنان أحمد مكي نجاحا ساحقا في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل “الاختيار 2” حيث لُقب بـ"فان ديزل العرب"، ليستعد مكي بتجربته الجديدة من سلسلة مسلسل الكبير أوي، حيث يخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل الكبير أوي الجزء السادس.

وتم ترشيح الفنانة أسماء ابو اليزيد لتقوم بدور زوجة الكبير “هدية” بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم نظرا للظروف التي تمر بها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وتعب والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلق الكثيرون من روّاد السوشيال ميديا، وكتب عادل العيسوي من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "كان ثنائي ناجح جدًا في الاختيار عمنا مكي بينجح الممثل اللي معاه دائمًا".

وتساءل محمد راعي، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية أداء الفنانة أسماء أبو اليزيد لدور الفنانة دنيا سمير غنيم لتجسد شخصية هدية، وكتب راعي، عبر صحفته الشخصية قائلًا: "إزاي هتعمل دور هدية"، وعلقت هايدي كمال، من روّاد "انستجرام" قائلًة: "برافو ياريت والله، لايقة معاه جدًا ككابل في الاختيار برضو، وفي نفس الوقت هتعمل الصعيدي باتقان وجمال، بحبها وتمثيلها رائع وجميل جدًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء ابو اليزيد هو مسلسل الآنسة فرح بأجزائه الثلاثة ، يعد المسلسل من تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، ويشارك فيه عددا من النجوم من أبرزهم رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، محمد كيلاني.

وجسد الفنان أحمد مكي، دور الضابط يوسف الرفاعي في مسلسل الاختيار 2، ومسلسل «الاختيار 2» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.