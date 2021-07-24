محافظ الغربية يترأس الاجتماع الأسبوعى لـ«حياة كريمة»

ترأس طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الاجتماع الأسبوعي لوحدة حياة كريمة بمحافظة الغربية، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة والتي تم البدء فيها وعددها 485 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه، كما ناقش المحافظ آليات البدء في عدد من المشروعات الأخرى والتي سيتم البدء فيها عقب انتهاء مشروعات البنية التحتية.

وقامت الأجهزة المعنية بالمحافظة ( إدارة المرور، المواقف، التموين والوحدات المحلية) بتكثيف الحملات على مواقف السيارات في جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة التزم جميع وسائل النقل بالتعريفة المتبعة وعدم زيادتها نهائياً وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الوقود بالمحطات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتلقى محافظ الغربية تقريراً من اللواء علاء يوسف مدير إدارة المواقف، يفيد بالتزام جميع المواقف بالتعريفية الحالية، موجهاً التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لاستغلال المواطنين ومخالفة تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكد محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية على توافر جميع أنواع الوقود بكميات مناسبة داخل جميع المحطات مع التزام الجميع بالأسعار الجديدة.

يذكر أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرار بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح الجمعة 23 يوليو، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرش/لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرش/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرش/لتر ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.