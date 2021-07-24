السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد المواقف ويتابع مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

تابع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل بعدد من المواقف، والتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.


وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مواقف جرجا، والبلينا، وموقف الحويتي بحي غرب سوهاج، حيث التقي عددا من السائقين، و الركاب، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة المقررة سابقا من المحافظة، وعدم زيادة الأسعار، خاصة بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 
 

وأكد نائب المحافظ على التنسيق التام مع مديرية الأمن وإدارة المرور والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قانون لقاء التزام محافظة سوهاج المرور على سيارات اليوم أسعار وقف عمل حملات بنزين المواطنين البترول سعر لجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

«راوتر على سور المدرسة».. تفاصيل ضبط 20 حالة غش فى امتحان الفيزياء

حارس الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

زميلة الطالبة المتوفاة فى لجنة الثانوية: «هكمل إزاى بعد اللى شوفته»

آمال عريضة ضربتها خسارة مبكرة.. 10 مصريين يودعون أولمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية