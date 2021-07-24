نائب محافظ سوهاج يتفقد المواقف ويتابع مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب

تابع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل بعدد من المواقف، والتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.



وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مواقف جرجا، والبلينا، وموقف الحويتي بحي غرب سوهاج، حيث التقي عددا من السائقين، و الركاب، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة المقررة سابقا من المحافظة، وعدم زيادة الأسعار، خاصة بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد نائب المحافظ على التنسيق التام مع مديرية الأمن وإدارة المرور والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.