السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى قديستي إسنا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بذكرى قديستي إسنا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة أوفيمية، وذلك أنه لما عبر بريسقوس أحد نواب دقلديانوس ببعض القديسين وكانوا مربوطين بسلاسل في رقابهم كالكلاب ورأتهم هذه القديسة التهبت جوارحها بالغيرة وتأثر قلبها، فبكت ثم لعنت الملك وأوثانه ووبخت الوالي قائلة: "يا قاسي القلب أما تشفق علي هؤلاء القوم القديسين: أو لا تخشى أن يهلكك ألههم " فغضب الوالي وأبلغ أمرها إلى دقلديانوس ، فاستحضرها وسألها عن معتقدها فاعترف أنها مسيحية فعذبها بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الرب.

وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في هاتين المناسبتين اليوم، قراءات كنسية متعددة مثل:

العشية: مزامير 68 : 25 – 26 + متى 26 : 6 - 13

باكر: مزامير 8 : 2 – 3 + يوحنا 4 : 15 - 24

البولس: افسس 5 : 8 - 21

الكاثوليكون: 1 بطرس 3 : 5 - 14

الإبركسيس: اعمال 21 : 5 - 14

الإنجيل: مزامير 45 : 14 – 15 + متى 25 : 1 - 13

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم في شهر أغسطس المقبل والذي يعتبر أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية والمسموح خلالها بتناول الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام.

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