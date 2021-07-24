السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة على المواقف وتوافر الوقود بمحطات الغربية

الوقود
الوقود

كثفت الأجهزة المعنية بالمحافظة (إدارة المرور، المواقف، التموين والوحدات المحلية)، من حملاتها على مواقف السيارات في جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمتابعة التزام جميع وسائل النقل بالتعريفة المتبعة وعدم زيادتها نهائيًا، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الوقود بالمحطات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتلقى محافظ الغربية تقريرًا من اللواء علاء يوسف مدير إدارة المواقف، يفيد بالتزام جميع المواقف بالتعريفية الحالية، موجهًا التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لاستغلال المواطنين ومخالفة تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكد محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية على توافر جميع أنواع الوقود بكميات مناسبة داخل جميع المحطات مع التزام الجميع بالأسعار الجديدة.

 

يذكر أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت قرارًا بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح الجمعة 23 يوليو، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ675 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 92 بـ800 قرش/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ900 قرش/ لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

 

وترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبه، الاجتماع الأسبوعي لوحدة حياة كريمة بمحافظة الغربية، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة، والتي تم البدء فيها وعددها 485 مشروع بتكلفة 2.1 مليار جنيه، كما ناقش المحافظ آليات البدء في عدد من المشروعات الأخرى والتي سيتم البدء فيها عقب انتهاء مشروعات البنية التحتية.

وزارة البترول وزارة التموين الغربية رؤية مصر 2030 مشروع وكيل وزارة التموين حملات مكثفة إدارة المرور الثروة المعدنية النقل الجماعي إدارة المواقف تكثيف الحملات

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يوليو ويونيو

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