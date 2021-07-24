السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ترفع درجة الاستجابة العاجلة لإعصار «إن - فا»

إعصار إن - فا
إعصار إن - فا

أعلنت هيئة إدارة الطوارئ بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، رفع مستوى الاستجابة العاجلة لإعصار (إن - فا)، اليوم السبت، إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى، بعد تحديد مركز الإعصار على بعد نحو 395 كم جنوب شرقي محافظة شيانغشان بالمقاطعة، وبقوة قصوى للرياح تبلغ 144 كم في الساعة.

وأشارت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن الإعصار من المتوقع أن يتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 15 كم في الساعة، ويصل إلى اليابسة في مناطق ساحلية بشرق أو شمال شرقي تشجيانغ يوم غد، داعية إلى تطبيق إجراءات وقائية فورية لمواجهة الفيضان، منوهة باحتمالية تعليق الفصول الدراسية وتأثر الإنتاج والأسواق.

وأعلن مكتب الشؤون البحرية بميناء يانغشان، في خليج هانغتشو جنوب مدينة شنغهاي، إخلاء مئات السفن، حيث وصلت قوة الرياح قبالة الساحل نحو 89 إلى 102 كم في الساعة، وستستمر قوتها في التزايد، وأنه تم إخلاء جميع سفن الحاويات الكبيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت مجموعة شانجهاي الصينية للسكك الحديدية، أنه تم تعليق عمل قطاعات السكك الحديدية التي من المتوقع تأثرها بإعصار (إن-فا) في منطقة دلتا نهر يانغتسي، بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل لضمان سلامة المسافرين.

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يوليو ويونيو

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