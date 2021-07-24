اليابان تسجل 3574 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا

سجلت اليابان، اليوم السبت، 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم 1128 إصابة في العاصمة طوكيو، بجانب تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن طوكيو تتصدر أعداد الإصابات الجديدة في البلاد، ويأتي بعدها أقاليم كاناجاوا بـ574 إصابة وسايتاما بـ345 إصابة وتشيبا بـ301 إصابة.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوزت 866 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألف وفاة تقريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات الجديدة في طوكيو فقط انخفض بمقدار 231 إصابة عن حصيلة أمس الجمعة، لكن في المقابل ارتفع عدد المصابين المحتجزين حديثا في المستشفيات من أجل العلاج، حيث بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 74 مصابًا في طوكيو و436 مصابًا في جميع أنحاء اليابان.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونًا و165 ألفًا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفًا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و293 ألفًا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.