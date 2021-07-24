الفلبين تجلي 14 ألف شخص استباقيًا بسبب الأمطار الموسمية

أخلت السلطات الفلبينية عددًا من المناطق بصورة استباقية من نحو 14 ألف شخص؛ إذ تواصل الأمطار الناجمة من هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية سقوطها على أجزاء من جزيرة لوزون شمالي البلاد.

وأشار المجلس الوطني للتخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية- اليوم السبت - إلى أنه تم إجراء عمليات إخلاء حول بلدات /تايتاي/ و/سان ماتيو/ و/رودريجيز/ في محافظة /ريزال/ المجاورة، كإجراء احترازي ضد فيضانات الأنهار حول المجتمعات.

كما نوه المجلس عن تقارير بشأن وقوع أيضًا انزلاقات أرضية بمنطقة جزيرة /ميماروبا/ كرد فعل مختلط للأمطار و هزة أرضية بلغت شدتها 6.6 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة /باتانجاس/ المجاورة في وقت سابق صباح اليوم.

ويعمل المجلس على تقييم الوضع لتحديد ما إذا سيعود السكان المتضررين إلى منازلهم بعد أسابيع من عدمه، في ظل جهود الإغاثة المستمر بذلها، مؤكدًا أخذ الاحتياطات ضد (كوفيد - 19) مع وجوب الامتثال للحد الأدنى من المعايير الصحية من أجل تجنب الإصابة بالمرض.

كما أعلنت السلطات الفلبينية فرار الآلاف من السكان جراء الأمطار الموسمية التي ضربت العاصمة (مانيلا) والمقاطعات النائية.

وأوضحت عمدة مدينة ماريكينا الفلبينية مارسيلينو تيودورو - في مقابلة نقلتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "سيكون الوضع شديد الصعوبة، ما لم يكن هناك حل دائم للفيضانات، لاسيما في ضوء تهديد متحور كورونا (دلتا) الذي جرى اكتشافه في البلد".

وخلفت الأمطار الموسمية في الفلبين قتيلا واحدا على الأقل. فيما حاول المسئولون فتح أبواب المزيد من المأوى من أجل السماح بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بين السكان النازحين حتى لا تتحول مخيمات الإجلاء إلى بؤر لنقل عدوى فيروس كورونا.