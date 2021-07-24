«التخطيط»: 226 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية بالفيوم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 85 مشروعًا لتطوير خدمات المحليات بمحافظة الفيوم بتكلفة 988 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم شملت استكمال تطوير مناطق عشوائية بتكلفة 226 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف صحى قرى الناصرية- سيلا- دمو- منشأة دمو- الحدقة والصعيدى – عزبة الصعيدة- هورة عدلان- العزب بتكلفة 144.7 مليون جنيه، وتوفير الإحتياجات لمواجهة الأمطار بتكلفة 75 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد المباني السكنية بمحافظة الفيوم يبلغ 628.5 ألف مبنى سكنى منها 34.6% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و93.6% نسبة المباني المتصلة بمرافق المياه، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحى 26 محطة بقدرة فعلية 183 ألف م3/ يوم، و11 محطة مياه نقية تنتج 282.2 مليون م3 / يوم.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 2,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019 /2020 تمثل 1,1% من الاستثمارات العامة الموزعة.



وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 988 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34%، ويخص قطاع التنمية المحلية 491,6 مليون بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 411 مليون جنيه بنسبة 14,2%، ويخص قطاع التعليم العالي 276 مليون جنيه بنسبة 9,5%، وقطاع الكهرباء 173 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 560,4 مليون جنيه بنسبة 19,3%.



يذكر أن خطة المواطن تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة.