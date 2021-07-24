الحكومة الدنماركية تدعو المراهقين للتطعيم

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك عن أن حوالي ثلث المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا قبلوا دعوة الحكومة للتطعيم ضد "كوفيد- 19" في أربع من خمس سلطات صحية إقليمية في الدولة حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ذا لوكال" في نسختها الأوروبية، اليوم السبت، أن هذه الإحصائية تشمل عدد المراهقين الذين تلقوا بالفعل جرعتهم الأولى من اللقاح أو رتبوا موعدًا للقيام بذلك في مناطق شمال جوتلاند، ويوتلاند الوسطى وجنوب الدنمارك وزيلاند.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أرسلت دعوات إلى 132 ألفًا و603 أشخاص في المناطق الثلاث الأولى، وقبل منهم الدعوى 44 ألفًا و187 شخصًا فقط بينما أرسلت الحكومة 36 ألف دعوة إلى الشباب الصغير في زيلاند وقُبل منها حوالي 11 ألفًا و400 شخص.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة (سي. إن. إن) الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و 143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.

الصين تسجل 35 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة نزولاً من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 35 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.