مرصد الكهرباء: 30 ألف ميجاوات أقصى حمل اليوم السبت

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل اليوم السبت 30 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أقصي حمل، اليوم السبت، 30 ألف ميجاوات، والمتوقع أن يبلغ 15 ألفا و450 ميجاوات مقابل 15 ألفا و850 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الجمعة 23 ألفا و 500 ميجاوات بحسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر مرصد الكهرباء أن الحمل الأدنى اليوم في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 15 ألف 450 ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%.

ونوه مرصد الكهرباء بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

واستكمل أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وبحسب المرصد يعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.