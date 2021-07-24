الشرطة الإندونيسية تشدد الإجراءات الأمنية وسط دعوات للاحتجاج على قيود كورونا

شددت الشرطة الإندونيسية من إجراءاتها الأمنية ونصبت الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية حول القصر الرئاسي وسط العاصمة جاكرتا، بعد انتشار دعوات لمسيرة مناهضة للحكومة للاحتجاج على القيود ضد كوفيد - 19.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي الإندونيسي، كما تم نشر أكثر من 3 آلاف فرد من الجيش الإندونيسي والشرطة لتأمين مواقع أخرى بما في ذلك النصب التذكاري الوطني (موناس) ومبنى مجلس النواب في مدينة سينايان.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص المتهمين بالتحريض على الاحتجاج ويجري التحقيق معهم حاليًا داخل مقر شرطة جاكرتا.

وأشارت إلى أنه تم تداول دعوات للجمهور للتجمع اليوم السبت ضد قيود الأنشطة العامة الطارئة التي فرضتها الحكومة الإندونيسية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي فيما حثت الشرطة الوطنية الجمهور على الامتناع عن المشاركة في المظاهرة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونًا و165 ألفًا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفًا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و293 ألفًا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.