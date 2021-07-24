الصورة الأولى لـ«ضحية الفيزياء».. وزملاؤها:«الله يرحمها»

تداول طلاب الثانوية العامة صورة الطالبة منار عبدالباقي، التى توفيت اليوم السبت داخل لجنة امتحان الفيزياء، ودعا أصدقاؤها لها بالرحمة والمغفرة.

ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.

وأبلغت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بأنه في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 وأثناء دخول الطالبة المتوفية اللجنة أصيبت بحالة إغماء، وعلى الفور تعاملت الزائرة الصحية لإفاقتها وإجراء إسعافات أولية لها وتم استدعاء سيارة الإسعاف فورًا وانتقلت لمستشفى منوف العام لإسعاف الطالبة لكن فاضت روحها إلى خالقها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما يتردد على بعض المواقع الإخبارية، والصفحات بشأن وفاة الطالبة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء حيث أنها نقلت إلى المستشفى قبل الموعد المحدد لبدء اللجنة في الساعة العاشرة صباحًا.

ونعى أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي بلجنة مدرسة نصر عبدالغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم.