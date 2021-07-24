بعد فوز منتخب مصر لليد.. تاريخ المشاركات منذ بداية تأسيسه

حالة من السعادة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا بعد تمكن منتخب كرة اليد انتصارًا مهما في افتتاح مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، اليوم السبت، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 37-31 على نظيره البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتًا.

تاريخ فوز منتخب مصر لكرة اليد

– مونديال 1964 في التشيك

بدأت مشاركات منتخب مصر في كأس العالم لليد عام 1964، حيث كانت النسخة الخامسة فقط من البطولة، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز، وودع البطولة مبكرًا، وحصلوا حينها في نهاية البطولة على المركز الرابع عشر.

– مونديال 1993 في السويد

وقع المنتخب في مجموعة تضم منتخبات النمسا وإسبانيا وتشيكسلوفاكيا، واستطاع أن يحقق أول فوز في تاريخه في البطولة العالمية أمام تشيكسلوفاكيا بنتيجة 21-20، ثم خسر بعدها أمام من إسبانيا والنمسا، ليتأهل المنتخب للدور الثاني كثالث مجموعته، وانهى البطولة في المركز الـ 12.

– مونديال 1997 في اليابان

وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع إسبانيا والتشيك وتونس والبرازيل والبرتغال، وحققت مصر في هذه البطولة أفضل نتائجها في دور المجموعات، بعدما حققت 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم تتلق أي خسارة، ليحصل المنتخب في النهاية على المركز السادس للمرة الثانية على التوالي.

- مونديال 1999 في مصر

استضافت مصر كأس العالم للمرة الأولى، ووقع المنتخب في مجموعة تضم "ألمانيا وكوبا والسعودية ومقدونيا والبرازيل"، ليتأهل للدور التالي بعد الفوز في أربع مباريات، والخسارة في لقاء وحيد، وفي دور الـ 16 واجه منتخب مصر نظيره التونسي، وفاز عليه بنتيجة 24-22، لكن الفراعنة لم يستطيعوا تخطي الدور ربع النهائي، ليحتل المنتخب في النهاية المركز السابع.

– مونديال 2001 في فرنسا

نجح منتخب مصر في تحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد، وخسارة وحيدة.. وفي دور الـ 1 فاز الفراعنة على الجزائر بنتيجة 24-21، ثم واجه المنتخب الروسي في الدور ربع النهائي، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 21-19، ليتأهل المنتخب لأول مرة للمربع الذهبي، لينهي الفراعنة البطولة في المركز الرابع.

– مونديال 2003 في البرتغال

تراجع أداء المنتخب الوطني بشكل ملحوظ عن بطولة 2001، بعدما وقع في الدور الأول في مجموعة ضمت " السويد والدنمارك وسلوفينيا والجزائر والبرازيل"، ليتأهل المنتخب للدور الثاني، ولكنه فشل في تحقيق أي فوز، ليحتل المركز الخامس عشر في النهاية.

- مونديال 2005 في تونس

وقعت مصر في الدور الأول بمجموعة ضمت صربيا ومونتينجرو والنرويج وألمانيا والبرازيل وقطر، ليحتل المنتخب المركز الرابع في المجموعة، ليحصد في النهاية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المونديال.

– مونديال 2007 في ألمانيا

وقعت مصر في مجموعة ضمت قطر والتشيك وإسبانيا، إذ نجحت في تحقيق فوز وحيد على قطر، وخسرت أمام كل من إسبانيا والتشيك، لتنهي الدور الأول في المركز الثالث، ليحصل المنتخب في النهاية على المركز الـ17.

- مونديال 2009 في كرواتيا

ودع منتخب مصر البطولة من الدور الأول، وانتقل المنتخب المصري للمنافسة على المراكز من 13 إلى 24، ليحصد في النهاية المركز الـ14

– مونديال 2013 في إسبانيا

نجح منتخب مصر أخيرًا في تخطي دور المجموعات بعد 12 عاما، حيث لعب في مجموعة ضمت كرواتيا وإسبانيا والمجر والجزائر وأستراليا، واحتل المنتخب المركز الرابع، ليحتل المنتخب في النهاية المركز الـ16.

– مونديال 2015 في قطر

شارك المنتخب في مجموعة تضم فرنسا والسويد وأيسلندا والتشيك والجزائر، وودع البطولة بعدما حصد المركز الـ14 في جدول الترتيب النهائي للمسابقة.

– مونديال 2019 في ألمانيا والدنمارك

تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضا منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وأنهى الفراعنة الدور الأول في المركز الثالث بعدما حققوا انتصارين وتعادل وحيد، وتلقوا هزيمتين.. وفي دور الـ 16 الذي لعب بنظام المجموعة أيضا، نجح المنتخب في تحقيق فوز وحيد على تونس بنتيجة 30-23، ولكنه خسر مرتين أمام كل من النرويج بنتيجة 32-28، والدنمارك بنتيجة 20-26.