الحكومة السويدية تقترح إعفاء منافسى الرياضات الإلكترونية من حظر الدخول للبلاد

اقترحت الحكومة السويدية إعفاءً جديدًا من حظر دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، مما سيسهل على لاعبي الرياضات الإلكترونية المشاركة في المسابقات التي تقام في السويد.

وذكرت صحيفة ذا لوكال في نسختها الأوروبية أن الحكومة تسعى الآن إلى توسيع هذا الإعفاء ليشمل منافسي الرياضات الإلكترونية، حيث تتمتع السويد بواحد من أكثر الرياضات الإلكترونية حيوية في العالم وهو قطاع بقيمة مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن السويد تفرض حظرًا على السفر من معظم الدول خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ مارس العام الماضي بناء على توصيات الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن هناك العديد من الاستثناءات للدخول إلى السويد، بما في ذلك إذا كنت تعيش في السويد أو الاتحاد الأوروبي أو إذا كنت مسافرًا لأغراض معينة، مثل أسباب عائلية عاجلة أو عمل هام أو إذا كنت مسافرًا من بعض البلدان منخفضة الإصابة التي يتم تحديدها عن طريق الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هناك أيضًا إعفاء للرياضيين المحترفين الذين يسافرون إلى السويد للمشاركة في مسابقات دولية.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونًا و165 ألفًا و622 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفًا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونًا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونًا و293 ألفًا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.