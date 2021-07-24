الكراسي المعلقة بالسقف تستخدم كـ«أرجوحة» للاسترخاء (صور)

تتيح لك الكراسي المعلقة بسقف المنزل الاسترخاء كما لو كنت متواجدا على الشاطئ وهناك عدة أنواع مختلفة من الكراسي المعلقة بالسقف ولكن طريقة تثبيتها متشابهة إلى حد ما، ونستعرض في السطور التالية على الكراسي المعلقة بالسقف وأنواعها:

ما هو الكرسي المعلق في السقف؟

ديكور الكراسي المعلقة من السقف مستوحاة من الشاطئ، والكرسي المعلق في السقف هو ببساطة كرسي يتدلى من السقف، سواء كان هذا السقف رواقًا أو فناءً أو غرفة معيشتك، يمكن أن تتدلى الكراسي المعلقة في السقف من أي مكان يسمح بتعليق هذه الكراسي في السقف، وهناك عدة أنواع مختلفة من الكراسي المعلقة التي يمكن اعتبارها كراسي معلقة في السقف مثل :

الكرسي المعلق في السقف سهل الاستخدام

يأتي هذا النوع من الكراسي المعلقة عادة مع قفص شبكي يتدلى منه الكرسي لا يتدلى فعليًا من السقف إلا إذا قمت بإزالة القفص الذي يأتي مع الكرسي وتعليقه بنفسك، وهذا جيد للأشخاص الذين يريدون تحريك كرسيهم كثيرا.

الكراسي المعلقة بالسقف

الكراسي المعلقة الفقاعية

غالبا ما تكون الكراسي المعلقة بالفقاعات مصنوعة من بعض أنواع البلاستيك، تبدو مثل الفقاعات ،ويتم وضع الوسائد بداخل الكرسي لتوفير مكان مريح للاسترخاء، هذه الكراسي الفقاعية شائعة في غرف المراهقين.

كرسي معلق على هيئة كبسولة

يتم الخلط عادة بين الكرسي المعلق ذو الكبسولة والكرسي المعلق على شكل فقاعة، ولكن الكرسي المعلق في الكبسولة مصنوعًا من القماش ويكون مغلقًا تمامًا تقريبًا، وهذا النوع مصمم لتوفير مساحة مظلمة للاسترخاء.



كرسي معلق على هيئة أرجوحة

هذا النوع من الكرسي المعلق ينال رضا الكثيرون، وتكون الكراسي المعلقة التي تشبه الأرجوحة مصنوعة من حبل أو مادة مطاطية أخري، تتيح للكرسي التأرجح.

الكراسي المعلقة بالسقف

كراسي معلقة على الأشجار

صُنعت الكراسي المعلقة على الشجرة لأول مرة لأغراض التخييم، وتتدلى من الأشجار ، وعادة ما تكون مقاومة للعوامل الجوية ، وهي مصنوعة من نفس النوع من المواد التي تصنع منها الخيام، يمكن أن تتدلى من شجرة وتتحرك بسهولة.

كرسي معلق مصنوع من الخيرزان

الكرسي المعلق المصنوع من الخيزران يكون صلب إلى حد ما، وأسلوب تصميم هذا النوع من الكراسي محدد وفريدة من نوعها، إنها لا تشبه أي نوع آخر من الكراسي المعلقة بالسقف ويتم تحديدها بواسطة الخوص.