السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الكراسي المعلقة بالسقف تستخدم كـ«أرجوحة» للاسترخاء (صور)

الكراسي المعلقة بالسقف
الكراسي المعلقة بالسقف

تتيح لك الكراسي المعلقة بسقف المنزل الاسترخاء كما لو كنت متواجدا على الشاطئ وهناك عدة أنواع مختلفة من الكراسي المعلقة بالسقف ولكن طريقة تثبيتها متشابهة إلى حد ما، ونستعرض في السطور التالية على الكراسي المعلقة بالسقف وأنواعها:

ما هو الكرسي المعلق في السقف؟

ديكور الكراسي المعلقة من السقف مستوحاة من الشاطئ، والكرسي المعلق في السقف هو ببساطة كرسي يتدلى من السقف، سواء كان هذا السقف رواقًا أو فناءً أو غرفة معيشتك،  يمكن أن تتدلى الكراسي المعلقة في السقف من أي مكان يسمح بتعليق هذه الكراسي في السقف، وهناك عدة أنواع مختلفة من الكراسي المعلقة التي يمكن اعتبارها كراسي معلقة في السقف مثل :

الكرسي المعلق في السقف سهل الاستخدام

يأتي هذا النوع من الكراسي المعلقة عادة مع قفص شبكي يتدلى منه الكرسي لا يتدلى فعليًا من السقف إلا إذا قمت بإزالة القفص الذي يأتي مع الكرسي وتعليقه بنفسك، وهذا جيد  للأشخاص الذين يريدون تحريك كرسيهم كثيرا.

الكراسي المعلقة بالسقف 

الكراسي المعلقة الفقاعية

غالبا ما  تكون الكراسي المعلقة بالفقاعات مصنوعة من بعض أنواع البلاستيك، تبدو مثل الفقاعات ،ويتم وضع الوسائد بداخل الكرسي لتوفير مكان مريح للاسترخاء، هذه الكراسي الفقاعية شائعة في غرف المراهقين.

كرسي معلق على هيئة كبسولة

يتم الخلط عادة بين الكرسي المعلق ذو الكبسولة والكرسي المعلق على شكل فقاعة، ولكن  الكرسي المعلق في الكبسولة مصنوعًا من القماش ويكون مغلقًا تمامًا تقريبًا، وهذا النوع  مصمم لتوفير مساحة مظلمة للاسترخاء.


كرسي معلق على هيئة أرجوحة

هذا النوع من الكرسي المعلق ينال رضا الكثيرون، وتكون الكراسي المعلقة التي تشبه الأرجوحة مصنوعة من حبل أو مادة مطاطية أخري، تتيح للكرسي التأرجح.

الكراسي المعلقة بالسقف 

كراسي معلقة على الأشجار

صُنعت الكراسي المعلقة على الشجرة لأول مرة لأغراض التخييم، وتتدلى من الأشجار ، وعادة ما تكون مقاومة للعوامل الجوية ، وهي مصنوعة من نفس النوع من المواد التي تصنع منها الخيام، يمكن أن تتدلى من شجرة وتتحرك بسهولة.

كرسي معلق مصنوع من الخيرزان

الكرسي المعلق المصنوع من الخيزران يكون صلب إلى حد ما، وأسلوب تصميم هذا النوع من الكراسي  محدد وفريدة من نوعها، إنها لا تشبه أي نوع آخر من الكراسي المعلقة بالسقف ويتم تحديدها بواسطة الخوص.

الكراسي المعلقة كرسي معلق من السقق كرسي على هيئة أرجوح كرسي معلق للإسترخاء كرسي معلق للتخييم كرسي معلق في المنزل ماهي الكراسي المعلقة كرسي الخيرزان

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

نجاة ابنة الفنان أحمد بدير من الموت بعد حريق فى منزلها (صور)

«طالبة الفيزياء».. اللحظات الأخيرة في حياة «منار» (فيديو)

«أعظم انتصاراتى».. مفاجأة فى اعترافات قاتلة زوجها بطوخ

تفاصيل العثور على جثة راقصة فى عقار سكنى بالتجمع الأول

أول فيديو لحريق مركب سياحي بجوار كوبري جامعة القاهرة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الإسرائيلى الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية