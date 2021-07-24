«الإحصاء» يكشف عدد وفيات المصريين خلال جائحة كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إحصائيات وفيات المصريين خلال عام 2020 والنصف الأول من العام الحالى 2021، وذلك تزامنًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، وقوع أعلى عدد لحالات وفاة بين المصريين خلال شهر يونيو 2020 بعدد 79.078 ألف حالة وفاة، يليه شهر ديسمبر 2020 بعدد 68.844 ألف حالة وفاة، ثم شهر يوليو 2020 بعدد 61.079 ألف حالة وفاة، كما بلغ عدد الوفيات خلال شهر يناير 2020 نحو 56.964 ألف حالة وفاة، وأغسطس 56.515 ألف حالة وفاة.

بينما سجلت أقل حالات وفاة على مدار عام 2020، خلال أشهر أبريل بعدد 42.078 ألف حالة وفاة، يليه شهر أكتوبر بعدد 45.897 ألف حالة وفاة، شهر مارس بعدد 49.131 ألف حالة وفاة.

وبمقارنة حالات الوفاة بين عامى 2019 و2020، تراجعت حالات الوفاة خلال شهر يناير 2020 إلى 56.9 ألف حالة وفاة مقابل 61.3 ألف حالة وفاة خلال شهر يناير 2019 بنسبة انخفاض 7.1%، كما تراجعت الوفيات خلال أبريل 2020 لتسجل 42.078 ألف حالة وفاة مقابل 43.3 ألف حالة وفاة خلال شهر أبريل 2019.

أما على صعيد وفيات 2021، فسجلت أعلى حالات وفاة خلال شهر مايو 2021 بعدد 74.5 ألف حالة وفاة، يليه شهر يناير 2021 بعدد 71.1 ألف حالة وفاة، ثم شهر أبريل 2021 بعدد 68.073 ألف حالة وفاة، بينما تذيل الأشهر يونيو 2021 بعدد 53.9 ألف حالة وفاة، فبراير 2021 بعدد 54.4 ألف حالة وفاة.

بينما هبطت حالات الوفاة لأدنى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا، خلال شهر يونيو 2021 بنسبة بلغت 31.7% مقارنة بالعام السابق عليه، لتسجل 53.998 ألف حالة وفاة مقابل 79.078 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2020 و45.4 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2019.

جاء ذلك تزامنًا مع توسع الدولة فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.