البث المباشر لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. و«التعليم» تطمئن الطلاب

بدأت، منذ قليل، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى البث المباشر لمراجعة التاريخ لطلاب الثانوية العامة وتنشر الدستور الرابط.

https://fb.watch/6XQBta9AH1/

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن امتحان التاريخ غدًا سيكون فى مستوى الطالب المتوسط وبعيدا عن التعقيد أو الحفظ، وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بالعمل على التركيز على الامتحانات التجريبية الماضية ومتابعة البث المباشر الذي تنشره وزارة التربية والتعليم على منصة حصص مصر ومدرستنا.

وأدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة "الفيزياء"، وذلك في اليوم التاسع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة مراعاة الدقة عند توزيع أسئلة "تراجم" مادة الفيزياء؛ وكذلك البابل شيت، وشدد حجازي على أن الملاحظين داخل اللجان مسئولون عن دقة بيانات الطلاب، سواء كود الامتحان، أو رقم الجلوس.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها التاسع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلي جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

يذكر أن يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" امتحان "التاريخ" بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية "للمكفوفين" امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس "stem" اختبار مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا"، اختبار مقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية" بإجمالي 1179 طالبا/ طالبة.