السبت 24 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رامي صبري يعلن عودته للغناء بداية أغسطس

رامي صبري
رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري عن استئناف أعماله الغنائية أول أغسطس، بعد توقف دام عدة أسابيع لوفاة شقيقة الأصغر كريم إثر غرقه في ترعة المريوطية.

وتعود القصّة إلى منتصف شهر يوليو الجاري، حين فوجئ الجميع بوفاة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، مساء أمس الأحد 12 يوليو الجاري.

وكشفت التحريات عن أنَّ المتوفى كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، وبناءً على ذلك قامت أسرته بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج، إلاّ أنَّ المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

تلقى الفنان رامي صبري مئات التعازي في وفاة شقيقه كريم وشاركه الحزن عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب؛ سواء بحضور مراسم العزاء أو مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إلغاء التعاقدات المسبوقة

وصرّح مصادر مقربة من الفنان رامي صبري، أنَّ الفنان كان متعاقدًا مع عدد كبير من الأفراح والحفلات الصيفية التي اعتاد المطرب على حضورها خلال موسم الصيف.

وتابعت المصادر أنَّ المطرب رامي صبري قام بإلغاء جميع العقود المبرمة في إحياء الحفلات والأفراح، وذلك عقب وفاة شقيقة الأصغر، وحتى تلك اللحظة.

مساندة أصدقائه

وقام عدد من المقربين للفنان رامي صبري بتحفيزه من خلال نشر بوستات على وسائل السوشيال ميديا وتشجيعه على استمرار أعماله وعدم التوقف والاستسلام للحزن نهائيًا.

ويرى أصدقاؤه أنَّ العودة للغناء وإحياء الحفلات من جديد، بداية تعافٍ للفنان رامي صبري، خصوصًا وأنَّ الغناء هو العمل الأقرب للفنان وقد يُغيّر حاله كما ذكروا.

بداية جديدة في أغسطس

وبالفعل أعلن المطرب المصري رامي صبري عودة للغناء مرة ثانية، بداية من شهر أغسطس، مؤكدًا استعداده بشكل كامل لتلبية مطالب الجماهير.

وشارك الفنان رامي صبري على صفحته الرسمية على الفيسبوك، جمهوره قائلًا: "إن شاء لله هرجع اشتغل تاتي من 1/8/2021".

وتابع صبري: "وآسف جدًا علي إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية "لعدم قدرتي علي الغناء بسبب وفاه أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين".

واختتم الفنان بيانه، قائلًا: "الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".

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