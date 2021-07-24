«معا من أجل مصر» يستكمل نشاطه بأيام رياضية ومسرحية بالسويس

تستكمل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مبادرات مشروع معاً من أجل تنمية مصر فى مجتمع محافظة السويس بتدريب الشباب على الأداء المسرحي من خلال ٤٠ ساعة تدريب تتضمن ورش إعداد ممثل و ٢٠ ساعة كورس كتابة بهدف تنمية المجتمع عن طريق الفن و إعداد فنانين ذو فكر مختلف قادرين على المساهمة في نشر الثقافة والفنون في مجتمعهم.

وتضمنت الفعاليات التى شارك فيها الشباب من المسلمين والأقباط من مجتمع السويس مبادرة

للتدريب على الأداء المسرحي للبدء في عمل مسرحي فكرة وإخراج وتنفيذ الشباب إذ تدور أحداث هذا العمل حول المواطنة وخلق لغة حوار من خلال المسرح.

من جانبه قال رامز بخيت منسق المشروع، إن مبادرة مجتمع السويس نظمت يومًا رياضيًا كتحفيز للشباب المشاركين في ورشة التمثيل و الكتابة تحت اسم together إذ قدم فاعليات اليوم الفريق الرياضي بالكنيسة الأسقفية بالسويس حيث شارك في اليوم ٣٠ شاب و فتاة.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

واختتمت الكنيسة، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو الماضي، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول، وتستعد لصوم العذراء في 7 أغسطس المقبل.