الأمم المتحدة تدعو إلى الامتثال للقانون الإنسانى الدولى فى شمال غرب سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن قلق عميق بعد تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، ودعت إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل إلحاق الضرر بالمدنيين، بعد مقتل وإصابة عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت آخر التقارير الأممية إلى مقتل سبعة مدنيين، في قصف على إبلين، في ريف إدلب شمال غرب البلاد، بمن فيهم ثلاثة أطفال، وأصيب سبعة مدنيين بجراح، بمن فيهم فتاة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المبعوث الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، التقى وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف مؤخرا وتباحثا هذا الأمر، حيث قال بيدرسون إنه يأمل في أن يتطور التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بشأن القضايا الإنسانية إلى المزيد من الوحدة فيما يتعلق بالعملية السياسية، كي تتم معالجة جميع القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.

وأضاف بيدرسون أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب للغاية، فهناك "تسعة من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر".

وشدد على الحاجة إلى تغيير كل ذلك، "ولكن لكي يتغير هذا نحتاج إلى البدء بطريقة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل ملموس".



وكان المبعوث الأممي لسوريا جيير بيدرسون قد لعب دورا رئيسيا في إنجاح بناء توافق حول تجديد مهمة العمل الأممية، وفق اتفاق معبر باب الهوى، وذلك في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 25 يونيو الماضي، واستمعت إلى رؤيته الداعية لضرورة بناء "أرضية مشتركة تحظى بالتوافق الدولى لمعالجة الملف السوري".



وأكدت مصادر مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعمل- خلال المرحلة القادمة- على دفع المسار السياسي حول الوضع في سوريا؛ تنفيذا للقرار الأممي الصادر في 18 ديسمبر 2015 برقم 2245، الذي ينص على وجوب تأسيس دستور ومنظومة انتخابية جديدة في سوريا تحت إدارة وإشراف أممي.