السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: زيادة معدل الوفيات بالبحر الأحمر

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، رصد زيادة في المعدل الطبيعي للوفيات في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، لافتة إلى أنها تقوم الآن بتقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا.

وأهابت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان - في بيان- اليوم السبت - بمواطني الولاية الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الوباء وأن يُقبلوا على التطعيم في المراكز المعلنة على امتداد الولاية، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن التقرير الوبائي لجائحة كورونا يتأثر وبشكل مباشر بممارسات كثيرة تصدر عن المواطنين، منها تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات، وإبقاء المرضى بالمنزل حتى تدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي، ودفن الموتى دون عرضهم على السلطات الصحية.

وأضافت وزارة الصحة السودانية، أنها الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقا على مستوى الولاية، ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة.

وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن ظهور أي أعراض تنفسية وأن يتوجهوا للمستشفيات التي هي في أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.

                                               

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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