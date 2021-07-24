العراق: 7653 إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 7653 إصابة جديدة و65 وفاة بفيروس كورونا، و8001 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى مليون و543 ألفا و501 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و232 حالة، والشفاء إلى مليون و402 ألف و537 حالة بنسبة 90.9%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 16 ألفا و353 شخصا.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.

1919 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.