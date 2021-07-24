14 وفاة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 1256 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا، و1155 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "و ا س" - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 516 ألفا و949 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 آلاف و155 حالة، وحالات الشفاء إلى 497 ألفا و965 حالة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.

1919 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.

الصين تسجل 35 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة نزولاً من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 35 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.