متحدث طوكيو 2020: قادرون على التنبؤ بعاصفة نيبارتاك على عكس الزلزال

قال ماسا تاكايا المتحدث باسم أوليمبياد طوكيو 2020 إن اليابان ووكالة الأرصاد الجوية "قادرتان على التنبؤ بمسار عاصفة نيبارتاك حتى نتمكن من الاستعداد مسبقًا، على عكس الزلزال".

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عن تاكايا قوله للصحفيين: "نتابع عن كثب مسار العاصفة"، محذرا من أنه قد يشكل خطرا إذا وصل إلى اليابسة.

وأكد بقوله:" في حالة حدوث ذلك، سنتخذ إجراءات مسئولة".

وتشكلت العاصفة الاستوائية نيبارتاك أمس الجمعة على بعد حوالى 1800 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من هونشو خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال وصول اليابسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وتشير تنبؤات وكالة الأرصاد الجوية إلى أنه من غير المرجح أن تشتد قوة العاصفة لتصبح إعصارًا ولكن لا يزال من الممكن أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع اقترابها من اليابان.

ويتفق روبرت سبيتا، خبير الأعاصير المقيم في الولايات المتحدة، مع توقعات الوكالة، قائلاً إن "المكونات ليست موجودة حتى يتحول إلى إعصار".

وقال سبيتا إنه من غير المرجح أن تتسبب العاصفة في أي أضرار كبيرة لكنها قد تؤثر على الأحداث الأوليمبية في الهواء الطلق.