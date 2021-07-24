193 مليونًا و165 ألف إصابة بكورونا فى العالم.. والوفيات تتخطى 4 ملايين و143 ألفًا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 193 مليونا و165 ألفا و622 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم السبت- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و143 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و400 ألف و655 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و720 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و293 ألفا و62 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 419 ألفًا و470 حالة.

كورونا حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، في ظل تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

39097 إصابة و546 وفاة جديدة بالهند

ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت، السبت، 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19، و546 وفاة جراء هذا المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 420016.

1919 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و754511 بعد تسجيل 1919 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91520 بعد تسجيل 28 وفاة.

الصين تسجل 35 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، نزولاً من 48 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 13 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولاً من 35 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92497 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.