«تعليم المنيا»: سمحنا لطالبة تسريب مادة الكيمياء بآداء امتحان الفيزياء

أكد الدكتور صفوت خارج، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مر بسلام دون شكاوى أو مشاكل، كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالات غش.

وقال خارج، إن الطالبة "ش. ع. م"، والتي تم ضبطها بتسريب امتحان مادة الكيمياء عن طريق الوزارة وولتحقيق معها والتحفظ على التابلت الخاص بها، سمح لها بحضور امتحان مادة الفيزياء، حيث تم إرسال التحقيقات للوزارة بالكامل مع أوراق المادة وجهاز التابلت المضبوط والذي تبين أنه تم تهكيره.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية قبل قليل، من امتحان مادة الفيزياء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية.

وتوجه الطلاب إلى لجانهم الامتحانية، بعد انتهاء إجراءات التفتيش المتبعة قبل السماح لهم بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير عبر منشور رسمي بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا يوجد أسئلة بإجابتين".